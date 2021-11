Im Budgetausschuss des Nationalrats haben am Freitag Experten die Haushaltpläne der Regierung analysiert und ihre Empfehlungen abgegeben. Die Positionen der von den fünf Parlamentsparteien nominierten Experten waren naturgemäß unterschiedlich, in vielen Punkten gab es aber auch weitgehende Einigung. So wurden Reformen im Pflegebereich, bei den Pensionen und bei den umweltschädlichen Förderungen empfohlen.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...