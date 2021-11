Die Nikola-Aktie (WKN: A2P4A9) scheint langsam wieder in die Spur zu finden. Bereits in den letzten Wochen konnte das Unternehmen einige aussichtsreiche Partnerschaften und Deals verkünden. Nun konnte das Unternehmen auch ein positives Quartalsupdate abliefern, das die Nikola-Aktie am 4. November um über 21 % steigen ließ. Und auch die unrühmliche Story um den Gründer, Ex-Vorsitzenden und wahrscheinlichen Betrüger Trevor Milton könnte ein Ende finden. Alles Wichtige aus dem Quartalsupdate der Nikola-Aktie ...

