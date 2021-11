BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom AG kündigte heute an, einen Teil der Anteile an GlasfaserPlus an den IFM Global Infrastructure Fund zu verkaufen und ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen. Die Deutsche Telekom AG gab heute bekannt, eine langfristige Partnerschaft mit dem IFM Global Infrastructure...

Den vollständigen Artikel lesen ...