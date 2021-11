Facebook/Meta prescht vor ins Metaverse und Nike patentiert seine Marken, um in Zukunft digitale Kleidung und Schuhe im virtuellen Raum zur Verfügung zu stellen. Während Facebook an einer digitalen Welt mit virtuellem Zuhause arbeitet, überlegt sich Nike die digitale Ausstattung der virtuellen Kleiderschränke: Am 27. Oktober reichte der amerikanische Sporthersteller einen Antrag beim Patent- und Markenamt für die Anmeldung von Marken für "virtuelle Güter" ein. Gemeint sind damit digitale Kleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Taschen, Sportausrüstungen und ...

