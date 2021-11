Der israelisch-amerikanische Exoskelett-Entwickler REWALK ROBOTICS ist einer Zulassung seines Systems ReBoot durch die FDA (Food and Drug Administration) einen Schritt näher gekommen. ReBoot ist als externer Fußgelenkersatz insbesondere bei neurologisch bedingter Disfunktion vorgesehen, etwa nach einem Schlaganfall. Die FDA hat ReBoot nun als Breakthrough Device eingestuft, was die Wichtigkeit des künftigen Produkts unterstreicht und das weitere Verfahren bis zu einer Zulassung erleichtern soll.



Die Aktie von REWALK ROBOTICS stieg im frühen US-Handel um 51 % bis 1,95 $. Sie war in diesem Jahr schon zweimal ausgebrochen (Februar: 5,20 $ sowie September: 2,60 $). Seit dem IPO im September 2014 näherte sich der Aktienkurs prinzipiell der Nulllinie. Auch für die nächsten Jahre setzen Analysten noch weitere Verluste an, die sich von rund 0,30 auf 0,20 $ je Aktie verringern sollen. Ähnlich wie bei EKSO BIONICS wird man auch auf diesen Wert allenfalls dann setzen, wenn man ein interessantes medizintechnisches Projekt unterstützen möchte.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



