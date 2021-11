Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 novembre/November 2021) - The common shares of Big Red Mining Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Big Red Mining Corp. ("Big Red") holds an option to acquire a 100% interest in the Dobie Lake Copper Project (the "Property") in Ontario, Canada, subject to a 2% net smelter returns royalty. The Property is Located in Albanel Township approximately 100 km from Sault Ste Marie, Ont. Highway 546 crosses the property and there are ATV trails covering most of the property. The Property surrounds and covers Extensions of the Past producing Jentina Mine. The Property comprises 131 claims totaling 6,500 Acres (26 Square kilometers). Big Red's management team possess extensive experience in financing, exploration, development and mining. Big Red's mission is to conduct future drilling campaigns on the Dobie Lake copper property to maximize its minable resource potential.

Les actions ordinaires de Big Red Mining Corp. ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.

Big Red Mining Corp. (« Big Red ») détient une option d'acquisition d'une participation de 100 % dans le projet de cuivre dobie Lake (la « propriété ») en Ontario, au Canada, sous réserve d'une redevance de 2 % sur le rendement net de la fonderie. La propriété est située dans le canton d'Albanel, à environ 100 km de Sault Ste Marie, en Ontario. L'autoroute 546 traverse la propriété et il y a des sentiers de VTT couvrant la majeure partie de la propriété. La propriété entoure et couvre les extensions du passé produisant la mine Jentina. La propriété comprend 131 réclamations totalisant 6 500 acres (26 kilomètres carrés). L'équipe de direction de Big Red possède une vaste expérience dans le financement, l'exploration, le développement et l'exploitation minière. La mission de Big Red est de mener de futures campagnes de forage sur la propriété de cuivre dobie Lake afin de maximiser son potentiel de ressources minables.

Issuer/Émetteur: Big Red Mining Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RED Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 25 289 500 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 12 131 150 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 08947T 10 5 ISIN: CA 08947T 10 5 7 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 8 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 août/August Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for RED. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com