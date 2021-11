Während die großen Impfkampagnen in vielen Ländern schon weit vorangeschritten sind und Milliardengewinne in die Kassen der mRNA-Unternehmen gespült haben, haben neue Markteinsteiger die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ebenfalls ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Spieler wie Novavax (WKN: A2PKMZ) und Valneva (WKN: A0MVJZ) stehen in den Startlöchern, um direkt nach der Zulassung loslegen zu können. Bei Ocugen (WKN: A2PSZH) liegt der Fall etwas anders. Das ist Ocugen Wie der Name andeutet, liegt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...