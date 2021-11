Berlin (ots) -In diesem Jahr vergibt das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV) nach einer Corona bedingten Pause wieder den "Goldenen Teller" für das beste Schulrestaurant und erstmalig einen "Goldenen Teller International". Unter Ausschluss des Rechtsweges fiel die Wahl auf die Schulmensa des Matthias-Grünewald-Gymnasium in Würzburg und den luxemburgischen Schulkantinenbetreiber Restopolis.Es ist ein koedukatives Gymnasium mittlerer Größe mit einem musischen und einem sprachlichen Zweig mit einer eigenen Schulmensaküche wo täglich eine frische, vielseitige und ausgewogene Ernährung für die Schülerinnen und Schüler produziert wird. Ein siebenköpfiges Küchenteam geht in seiner Arbeit davon aus, dass ein gutes Essen in der Schule nicht nur zu Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit beiträgt, sondern, dass es auch über Essverhalten und die Esskultur maßgeblich entscheidet. Täglich wirr ein dreiteiliges Menü, bestehend aus Vor-, Haupt- und Nachspeise angeboten. Bei der Hauptspeise kann i.d.R. zwischen vier Gerichten, darunter auch ein vegetarisches Angebot, gewählt werden. Es gibt jeden Tag ein frisch zubereitetes, großes Salatbüffet.Nicht nur Mittagsmahlzeit in der Schule bietet die Chance für Erholung, Bildung und Austausch. Den holt man sich aber jüngst auch bei einer Zusammenarbeit mit einem Sternekoch. Sowohl die zusätzliche Unterstützung für die Küchenbrigade als auch die neuen kulinarischen Angebot, die dabei entstanden, fanden große Zustimmung bei den Tischgästen. Das Essen soll schmecken, so die Philosophie der Schule und gleichzeitig gehe es bei Lebensmitteln und der Verpflegung darum, verantwortungsvoll mit Klima und Ressourcen umzugehen. Schulleiter Dr. Martin Sachse-Weinert, Mensaleiterin Christa Wendel und Simone Asllani nahmen anlässlich des 12. Deutschen Kongresses zur Schulverpflegung in Berlin, den Preis entgegen. Der Vorsitzende des DNSV, Dr. Michael Polster betonte, "dass die Auszeichnung an eine Schule und deren Mensa geht, bei der die klare Ausrichtung verfolgt wird, das Schulverpflegung mehr als nur ein warmes Mittagsessen sei, weil es sich hier um ein Paradebeispiel handelt, welches zeigt, dass gute Schulverpflegung funktionieren kann, wenn sie Bestandteil der Schulphilosophie sei."Internationales Gold geht an RestopolisErstmalig vergab das DNSV einen "Goldenen Teller International", geehrt wird damit das beste Konzept der Schulverpflegung außerhalb Deutschlands. Geehrt wird die erfolgreiche und langjährige Arbeit des luxemburgischen Schulkantinenbetreibers Restopolis, der nun mit seinem neuen Konzept "Food4Future" den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung, unter dem Slogan "Freude am guten Essen", im Außer-Haus-Markt Luxemburgs weiter vorantreibt. Restopolis sei, so der Vorsitzende des DNSV, "ein europäisches Leuchtturmprojekt, bei dem staatliche Verantwortung in Kooperation mit professionellen Cateringunternehmen optimale Schulverpflegung umsetzt und zeigt wie damit ein wesentlicher Beitrag für eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Ernährung gewährleistet werden kann".Pressekontakt:Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV),D-10318 Berlin, +49 171 4514615Mail to: info@schulverpflegungev.net,Internet: www.dnsv.euOriginal-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111367/5065736