Heute ist wieder einmal Zeit für den legendären 3er-Zoom unserer aktienlust-Protagonisten Nicole, Jürgen und Mick. Dabei geht es wie gewohnt um die wichtigsten Entwicklungen an den internationalen Aktienmärkten und selbstverständlich um viele Zuschauerfragen zu Einzelaktien. Vor allem in Verbindung mit aktuellen Quartalszahlen kam es zuletzt zu ordentlichen Ausschlägen bei Aktien wie Square, Peloton, AT&S, Pinterest, Palantir, Alteryx oder Manz. Zudem hat Varta heute die Prognosen heruntergenommen, was die Aktie auf Talfahrt schickt. Hingegen sieht es für Manz wieder rosig aus, nachdem man eine Kooperation mit BMW vermelden konnte. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.