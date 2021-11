Nasdaq 100 - Im Turbomodus

Bastian Galuschka,

Der Nasdaq-100 Index beschleunigte in den vergangenen Tagen noch einmal. Die Rally nimmt inzwischen bizarre Züge an, Gier greift um sich. Dennoch gibt es bislang keine Umkehrsignale im Index.

Auch der US-Leitzinsentscheid kam den Bullen nicht in die Quere, im Gegenteil. Sie tobten sich danach erst so richtig aus. Zieht man einen Trendkanal seit dem Märztief zu Hilfe, so könnte der Nasdaq-100 im Zuge der kurzfristigen Übertreibungsphase noch dessen obere Begrenzung bei derzeit rund 16.660 Punkte ansteuern. Dort kann der Index erneut auf Umkehrsignale untersucht werden.

Auf der Unterseite fehlt es aufgrund der Steilheit der Bewegung ohne Pausen an substanziellen Anhaltspunkten. Für die Bullen gilt es mittelfristig vor allen Dingen das Ausbruchsniveau bei 15.696 Punkten zu verteidigen. Etwas darunter liegt bei 15.638 Punkten das Tief der Freitagskerze der vergangenen Woche und bietet ebenfalls Unterstützung.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.08.2021 - 05.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2016 - 05.11.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100 Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Index HR9V1N 21,14 14.000 6,72 30.11.2021 Nasdaq-100 Index HR9XHD 30,25 12.950 4,71 30.11.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.11.2021; 14:46 Uhr

Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100 Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Index HB0XH5 14,33 18.025 9,93 30.11.2021 Nasdaq-100 Index HR9V3K 9,96 17.550 14,33 30.11.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.11.2021; 14:48 Uhr

