Gary Vaynerchuk zufolge werden NFT in den nächsten zwei bis drei Jahren die Musikindustrie revolutionieren. Was ist dran? Wir haben mit Dirk Weyel, Gründer des NFT-Startups Fanzone Media, gesprochen. "Das wird die Musikindustrie revolutionieren!", sagte Unternehmer und Influencer Gary "Vee" Vaynerchuk gestern in einem Instagram-Video und meint damit NFT, also "Non-Fungible-Token". In der Caption des Posts schreibt er: "In den nächsten 24 bis 36 Monaten könnte ein bemerkenswerter Moment der Musikgeschichte entstehen". Doch was sind NFT überhaupt? Und wie können Künstler:innen NFT für sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...