Bei der letzten Sitzung der Fed war es soweit: Die US -Notenbank kündigte an die ultralaxe Geldpolitik zu beenden und die Märkte nicht weiter mit Geld zu fluten, aber bis zu einer Zinsanhebung ist es doch noch ein Stück des Weges. Was betont Fedchef Jerome Powell stets mantraartig bereits im ersten Satz seines Statements? Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...