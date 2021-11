Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.11.2021 / 17:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Stephan Nachname(n): Sturm

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005785604

b) Art des Geschäfts

Ausübung von Optionen auf Fresenius-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf der Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 39.53 EUR 15732.94 EUR 39.53 EUR 10435.92 EUR 39.53 EUR 11542.76 EUR 39.535 EUR 7511.65 EUR 39.535 EUR 2688.38 EUR 39.535 EUR 5930.25 EUR 39.53 EUR 10277.80 EUR 39.535 EUR 2609.31 EUR 39.535 EUR 6167.46 EUR 39.535 EUR 1462.80 EUR 39.535 EUR 11069.80 EUR 39.54 EUR 4942.50 EUR 39.54 EUR 5061.12 EUR 39.54 EUR 5337.90 EUR 39.555 EUR 3955.50 EUR 39.555 EUR 6843.02 EUR 39.555 EUR 4944.38 EUR 39.49 EUR 27050.65 EUR 39.485 EUR 3079.83 EUR 39.48 EUR 47415.48 EUR 39.46 EUR 10062.30 EUR 39.46 EUR 78.92 EUR 39.47 EUR 157.88 EUR 39.47 EUR 14643.37 EUR 39.48 EUR 12515.16 EUR 39.475 EUR 11447.75 EUR 39.47 EUR 16498.46 EUR 39.465 EUR 12115.76 EUR 39.48 EUR 4579.68 EUR 39.48 EUR 6040.44 EUR 39.48 EUR 789.60 EUR 39.48 EUR 11528.16 EUR 39.47 EUR 8801.81 EUR 39.47 EUR 2802.37 EUR 39.475 EUR 11131.95 EUR 39.49 EUR 5805.03 EUR 39.49 EUR 5765.54 EUR 39.445 EUR 11872.95 EUR 39.455 EUR 2525.12 EUR 39.455 EUR 15821.46 EUR 39.45 EUR 37359.15 EUR 39.46 EUR 2959.50 EUR 39.465 EUR 1262.88 EUR 39.465 EUR 4025.43 EUR 39.465 EUR 4696.34 EUR 39.48 EUR 5092.92 EUR 39.48 EUR 552.72 EUR 39.48 EUR 5369.28 EUR 39.47 EUR 10064.85 EUR 39.41 EUR 5477.99 EUR 39.41 EUR 5714.45 EUR 39.41 EUR 433.51 EUR 39.41 EUR 12335.33 EUR 39.41 EUR 4926.25 EUR 39.41 EUR 10364.83 EUR 39.405 EUR 10324.11 EUR 39.41 EUR 4926.25 EUR 39.42 EUR 10249.20 EUR 39.43 EUR 14707.39 EUR 39.43 EUR 1616.63 EUR 39.415 EUR 14820.04 EUR 39.425 EUR 10013.95 EUR 39.42 EUR 11471.22 EUR 39.43 EUR 13800.50 EUR 39.44 EUR 709.92 EUR 39.435 EUR 24213.09 EUR 39.445 EUR 10058.48 EUR 39.455 EUR 3945.50 EUR 39.455 EUR 9311.38 EUR 39.455 EUR 710.19 EUR 39.455 EUR 828.56 EUR 39.45 EUR 11046.00 EUR 39.49 EUR 10938.73 EUR 39.48 EUR 4856.04 EUR 39.465 EUR 4538.48 EUR 39.465 EUR 513.05 EUR 39.465 EUR 4933.13 EUR 39.465 EUR 1499.67 EUR 39.465 EUR 6314.40 EUR 39.46 EUR 3985.46 EUR 39.47 EUR 986.75 EUR 39.47 EUR 10538.49 EUR 39.48 EUR 10541.16 EUR 39.475 EUR 4934.38 EUR 39.48 EUR 7106.40 EUR 39.48 EUR 2882.04 EUR 39.51 EUR 4899.24 EUR 39.51 EUR 6163.56 EUR 39.53 EUR 8973.31 EUR 39.525 EUR 6719.25 EUR 39.52 EUR 14227.20 EUR 39.52 EUR 1620.32 EUR 39.52 EUR 9563.84 EUR 39.52 EUR 474.24 EUR 39.525 EUR 4940.63 EUR 39.52 EUR 4860.96 EUR 39.52 EUR 9800.96 EUR 39.535 EUR 790.70 EUR 39.555 EUR 3164.40 EUR 39.555 EUR 6526.58 EUR 39.49 EUR 8648.31 EUR 39.485 EUR 20097.87 EUR 39.5 EUR 14259.50 EUR 39.505 EUR 4938.13 EUR 39.5 EUR 5727.50 EUR 39.49 EUR 3238.18 EUR 39.49 EUR 5015.23 EUR 39.49 EUR 2882.77 EUR 39.595 EUR 4949.38 EUR 39.59 EUR 5978.09 EUR 39.585 EUR 17932.01 EUR 39.58 EUR 10726.18 EUR 39.635 EUR 25485.31 EUR 39.585 EUR 11915.09 EUR 39.585 EUR 10173.35 EUR 39.6 EUR 5068.80 EUR 39.6 EUR 3880.80 EUR 39.6 EUR 5148.00 EUR 39.605 EUR 5346.68 EUR 39.605 EUR 5307.07 EUR 39.615 EUR 5625.33 EUR 39.615 EUR 5585.72 EUR 39.635 EUR 11097.80 EUR 39.595 EUR 13145.54 EUR 39.59 EUR 1583.60 EUR 39.595 EUR 10730.25 EUR 39.615 EUR 10894.13 EUR 39.62 EUR 9865.38 EUR 39.625 EUR 11174.25 EUR 39.64 EUR 11733.44 EUR 39.645 EUR 11259.18 EUR 39.65 EUR 11260.60 EUR 39.605 EUR 10653.75 EUR 39.605 EUR 9188.36 EUR 39.61 EUR 4951.25 EUR 39.61 EUR 4317.49 EUR 39.61 EUR 435.71 EUR 39.61 EUR 10060.94 EUR 39.615 EUR 11884.50 EUR 39.615 EUR 515.00 EUR 39.615 EUR 10062.21 EUR 39.62 EUR 515.06 EUR 39.62 EUR 990.50 EUR 39.62 EUR 1267.84 EUR 39.62 EUR 6973.12 EUR 39.585 EUR 10371.27 EUR 39.565 EUR 4629.11 EUR 39.57 EUR 9773.79 EUR 39.57 EUR 11079.60 EUR 39.58 EUR 6649.44 EUR 39.58 EUR 3443.46 EUR 39.58 EUR 554.12 EUR 39.58 EUR 7361.88 EUR 39.58 EUR 1622.78 EUR 39.575 EUR 11832.93 EUR 39.595 EUR 10611.46 EUR 39.565 EUR 23066.40 EUR 39.56 EUR 6606.52 EUR 39.555 EUR 2808.41 EUR 39.585 EUR 6491.94 EUR 39.585 EUR 3443.90 EUR 39.58 EUR 4947.50 EUR 39.575 EUR 5698.80 EUR 39.58 EUR 11161.56 EUR 39.585 EUR 197.93 EUR 39.58 EUR 1266.56 EUR 39.58 EUR 8311.80 EUR 39.585 EUR 10015.01 EUR 39.595 EUR 10175.92 EUR 39.595 EUR 22450.37 EUR 39.6 EUR 6336.00 EUR 39.6 EUR 6296.40 EUR 39.605 EUR 9861.65 EUR 39.605 EUR 8911.13 EUR 39.61 EUR 10496.65 EUR 39.53 EUR 15812.00 EUR 39.525 EUR 6679.73 EUR 39.52 EUR 22921.60 EUR 39.55 EUR 7672.70 EUR 39.55 EUR 5932.50 EUR 39.55 EUR 6763.05 EUR 39.55 EUR 4152.75 EUR 39.57 EUR 10367.34 EUR 39.58 EUR 10607.44 EUR 39.585 EUR 11242.14 EUR 39.57 EUR 5223.24 EUR 39.57 EUR 1028.82 EUR 39.57 EUR 5223.24 EUR 39.575 EUR 10685.25 EUR 39.575 EUR 4353.25 EUR 39.575 EUR 2572.38 EUR 39.575 EUR 7004.78 EUR 39.515 EUR 3398.29 EUR 39.515 EUR 8061.06 EUR 39.515 EUR 10234.39 EUR 39.505 EUR 12523.09 EUR 39.5 EUR 3950.00 EUR 39.495 EUR 10110.72 EUR 39.515 EUR 10273.90 EUR 39.505 EUR 4938.13 EUR 39.5 EUR 11139.00 EUR 39.495 EUR 17259.32 EUR 39.52 EUR 9800.96 EUR 39.515 EUR 12802.86 EUR 39.525 EUR 553.35 EUR 39.525 EUR 10553.18 EUR 39.52 EUR 5928.00 EUR 39.52 EUR 10591.36 EUR 39.525 EUR 11699.40 EUR 39.535 EUR 14351.21 EUR 39.54 EUR 14629.80 EUR 39.545 EUR 13919.84 EUR 39.57 EUR 11079.60 EUR 39.585 EUR 11677.58 EUR 39.585 EUR 11083.80 EUR 39.53 EUR 7906.00 EUR 39.53 EUR 4545.95 EUR 39.53 EUR 1106.84 EUR 39.52 EUR 10512.32 EUR 39.53 EUR 7154.93 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 39.5270 EUR 1778714.9500 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.11.2021; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR



05.11.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de