Frankfurter Rundschau Meinung (ots) -



Es bleiben viele Fragezeichen. Gern würde man den Politiker:innen Glauben schenken, die zu Beginn des Gipfels vor der Apokalypse warnten und Besserung gelobten; einer Apokalypse, die sie bis zuletzt, nämlich in den klimazerstörerisch gestalteten Corona-Konjunkturprogrammen, weiter befeuert haben. Also in dem Moment, als enorme Finanzmittel für ein Umsteuern da waren. Wie sagte der britische Premier und Gipfel-Gastgeber Boris Johnson? Es sei "eine Minute vor Mitternacht auf der Weltuntergangs-Uhr", aber es gebe noch die Möglichkeit, die "tickende Weltuntergangs-Maschine" zu stoppen. Nur wenn er und die anderen politischen (und wirtschaftlichen) Führer:innen das endlich radikal auch in der Praxis tun, haben Gipfel wie der in Glasgow einen Sinn. Die Uhr tickt einstweilen weiter.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5065805

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de