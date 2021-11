Aktien sind im Höhenflug - wenn es so weiter geht, könnte der Rekord an Allzeithochs beim Leitindex S&P 500 einen neuen unerreichten Meilenstein setzen: im Jahr 1995 hatte der S&P 500 77 Allzeithochs geschafft, gestern schloßß der Leitindex zum 63 Mal auf einem zuvor nie erreichten Niveau. Also freie Fahrt für Aktien? Aktien - Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...