Wie schon am Donnerstag stellt der DAX auch am Freitag ein neues Rekordhoch auf und geht oberhalb von 16.000 Punkten ins Wochenende. Der Index der mittelgroßen Werte dagegen verbuchte am letzten Handelstag der Woche ein Minus. Allen voran der Kurseinbruch bei der Varta-Aktie schlug ins Kontor.Nach einem kurzen Luftholen zu Handelsbeginn stieg der DAX auf einen neuen Höchststand bei 16.084 Punkten. Der Elan ging ihm im Verlauf des Nachmittags jedoch etwas verloren und der deutsche Leitindex schloss ...

