Straubing (ots) -



Der noch immer viel zu behäbige Quasi-Staatskonzern Deutsche Bahn benötigt dringend einen Booster. Und dazu könnte die von Grünen und FDP geforderte und von der Monopolkommission unterstützte Zerschlagung des Konzerns gehören. Dass Netze und Züge in einer Hand sind, ist ohnehin keine Seltenheit und widerspricht eigentlich den EU-Regeln, die eine Trennung vorsehen. Was sinnvoll ist. Denn so kann sich ein Konzern um Schienen, Bahnhöfe und Stellwerke kümmern und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Dafür wird er von seinen Kunden bezahlt, zu denen dann neben ihren Konkurrenten die Deutsche Bahn als Beförderungs- und Logistikunternehmen gehört. (...) Wenn ein Infrastrukturkonzern also auf die Zufriedenheit seiner Kunden angewiesen ist, wird er sich mehr ins Zeug legen.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5065817

DEUTSCHE BAHN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de