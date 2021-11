Halle/MZ (ots) -



Allein deshalb darf man kein klimapolitisches Feuerwerk von der Glasgower Abschlusserklärung nächste Woche erwarten. Das ist einerseits verheerend. Denn in Glasgow müssen letzte Lücken im Paris-Abkommen geschlossen, zudem die CO2-Reduktionsziele angepasst werden - was nur aller fünf Jahre vorgesehen ist, eine Ewigkeit angesichts des Handlungsbedarfs. Andererseits sendet Glasgow auch ermutigende Signale: So ist nun weltweiter Konsens, dass ein Kohleausstieg unvermeidlich ist. Auch China, Russland und nun sogar Indien bekennen sich dazu.



