Der Kurs der Xiaomi-Aktie kommt noch immer nicht aus dem Knick. Zuletzt ist der chinesische Technik-Hersteller beim Verkauf von Smartphones wieder auf den dritten Platz hinter Apple abgerutscht. Auch in China gibt es mit Oppo und Vivo starke, aufstrebende Konkurrenten. Doch Xiaomi geht in die Offensive, um seine Marktanteile zu verteidigen.In den kommenden drei Jahren will Xiaomi 20.0000 weitere Geschäfte in China eröffnen. Das berichtet das staatliche China Securities Journal. Insgesamt hätte Xiaomi ...

