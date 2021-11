DJ VW investiert bis 2026 eine Milliarde Euro in Lateinamerika

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden fünf Jahren rund 1 Milliarde Euro in Lateinamerika investieren, um seine Wettbewerbssituation auf diesem wichtigen Markt weiter zu stärken und sich nachhaltig profitabel aufzustellen. Neben weiteren lokalen Fahrzeugprojekten sollen insbesondere die Digitalisierung und Dekarbonisierung in Südamerika einen zusätzlichen Schub erhalten, wie Volkswagen mitteilte. Dazu zählt auch der weitere Betrieb eines Forschungszentrums für den Einsatz von Bio-Kraftstoffen als marktspezifische Brückentechnologie in Ergänzung zur globalen Elektrifizierungsoffensive von Volkswagen.

Im laufenden Jahr 2021 erwartet der Wolfsburger DAX-Konzern in Lateinamerika zum ersten Mal seit der Rezession im Jahr 2013 wieder ein positives Ergebnis. Zu der Rückkehr in die Gewinnzone trugen den Angaben zufolge konsequente Fixkosten-Reduzierungen wie auch Kapazitäts-Anpassungen in den sechs Werken der Region im Rahmen eines Restrukturierungsprogramms bei. Zudem startet Volkswagen 2017 eine umfassende Modelloffensive: In den vergangenen vier Jahren liefen 20 neue, für den Bedarf auf dem südamerikanischen Markt ausgerichtete Modelle an, die Mehrzahl davon wird in den brasilianischen Volkswagen-Werken lokal gefertigt.

Ab 2023 soll eine neue Kompaktwagen-Familie für das Einstiegssegment eingeführt werden. Das erste Modell ist der Polo Track, der auf der MQB-Plattform basiert und im brasilianischen Werk in Taubaté produziert werden soll, wie Volkswagen weiter mitteilte.

