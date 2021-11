Im Wettlauf um die Versorgung mit Breitband-Internet will Amazon tausende zusätzliche Satelliten ins All schießen. Einen entsprechenden Antrag hat das Unternehmen bei der US-Kommunikationsaufsichtsbehörde eingereicht. Das sogenannte Project Kuiper steht in direkter Konkurrenz zum Starlink-Netzwerk von Elon Musk.Der Antrag zielt auf die Genehmigung zum Einsatz von knapp 4.500 zusätzlichen Satelliten im niedrigen Erdorbit ab. Der Betrieb der Konstellation, die mehr als 7.700 Einheiten umfassen soll, ...

