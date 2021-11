The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2021



ISIN Name

US375558BV46 GILEAD SCIEN 20/23 FLR

XS1603335610 METALLOINV.FIN. 17/24

METALLOINVEST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de