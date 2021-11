Die kenianische Flughafenbehörde KAA will in den kommenden Wochen in einer öffentlichen Auktion insgesamt 73 verlassene Flugzeuge versteigern. Der Startpreis für eine Boeing 737 etwa liegt bei knapp 3.700 US-Dollar. Im Rahmen einer Aufräumaktion hat die kenianische Flughafenbehörde (Kenya Airports Authority/KAA) 73 Flugzeuge für eine Reihe von Auktionen freigegeben. Die Flugzeuge stehen zum Teil seit Jahren auf verschiedenen Flugplätzen des afrikanischen Landes. Die bisherigen Besitzer:innen, meist Fluggesellschaften, sollen die Standgebühren der Passagier- und Militärmaschinen über einen längeren Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...