Das erste Novemberwochenende ist da und die Erwartungen an einen starken 11. Monat an der Börse sind hoch. Sowohl DAX als auch Dow Jones sind sehr gut in den vorletzten Monat des Börsenjahres 2021 gestartet: Während der deutsche Leitindex immer näher an sein Rekordhoch aus dem August gerückt ist, lag das US-amerikanische Pendant knapp unter 36.000 Punkten. Die Zeichen für eine ultimative Jahresendrallye verdichten sich immer mehr … Wollen Sie also aus Ihrem Depot noch einmal das Beste herausholen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...