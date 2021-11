Apple (WKN: 865985) wird an der Börse mit rund 2.500 Mrd. US-Dollar bewertet. Wäre es möglich, dass auch Volkswagen (WKN: 766403) diese Marke eines Tages erreicht? Ich denke ja. Schließlich sind sich Apple und VW in mancherlei Hinsicht ähnlicher, als es auf den ersten Blick aussieht. Dazu muss aber eine neue Tochtergesellschaft richtig gut abliefern. Die Ausgangsposition ist gut für VW Apple und die Volkswagen-Gruppe haben eigentlich eine Menge gemeinsam. Beide managen ein großes Netzwerk an erstklassigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...