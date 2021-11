Der Batteriehersteller Varta hat Anleger und Analysten am Freitag gleichermaßen einen Riesen-Schrecken eingejagt. Denn der Konzern sprach für das laufende Jahr eine Umsatzwarnung aus und gab damit einen ersten Einblick in die Zahlen, die am 11. November veröffentlicht werden. Für die ersten drei Quartale wird man die Konsensschätzung der Analysten in Sachen Umsatz und Gewinn wohl um rund sieben Prozent verfehlen.

Auch beim Umsatz für das gesamte Geschäftsjahr hat Varta seine Prognosen aufgrund von Lieferengpässen etc. nach unten korrigieren müssen. Statt wie bisher publiziert 940 Millionen Euro rechnet Varta jetzt noch mit 900 Millionen. An der Börse wirkte diese Nachricht wie ein Paukenschlag. Es ging aus dem Stand rund ...

