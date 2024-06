EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

VARTA AG: VARTA AG passt Umsatzprognose für 2024 aufgrund weiterer Eintrübung im Energiespeichermarkt an



20.06.2024 / 20:20 CET/CEST

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55



Ellwangen, 20. Juni 2024



Auf Basis aktueller Geschäftsentwicklungen im ersten Halbjahr 2024 berichtigt die VARTA AG ihre am 11. August 2023 abgegebene Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024. So geht das Ellwanger Technologieunternehmen nunmehr von einem Umsatz von € 820 Mio. bis € 870 Mio. aus (bisherige Prognose: mindestens € 900 Mio.).



Hintergrund der Anpassung ist eine weitere deutliche Verschlechterung des Marktumfeldes für Energiespeicher, insbesondere im zweiten Quartal des laufenden Jahres. Neben einem spürbaren Rückgang der Gesamtmarktnachfrage verliert im Heimatmarkt insbesondere das Marktsegment für AC (Wechselstrom)-Energiespeichersysteme, das VARTA mit seinen Bestandsprodukten bespielt, momentan an Marktanteil. Auch zeitliche Verzögerungen im Zusammenhang mit der Produkteinführung des DC (Gleichstrom)-gekoppelten Hochvoltspeichers VARTA.wall, mit dem VARTA den Markteintritt in das volumenmäßig größte Marktsegment (DC-Systeme) plant, wirken sich negativ auf die Umsatzentwicklung im Jahr 2024 aus und tragen der Breite der Prognosespanne Rechnung.

