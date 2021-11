Renault investiert in Spanien in die werkseigene Kreislaufwirtschaft: In Anlehnung an die sogenannte Refactory am französischen Standort Flins kündigt Renault nun auch für das Werk Sevilla eine solche Refactory an, die bis 2024 aufgebaut und in der Endausbaustufe eine Fläche von 5.000 Quadratmetern umfassen soll. Renault bezeichnet das Projekt in Spanien als Erweiterung des in Flins zentrierten Programms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...