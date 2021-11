Der Kompaktstromer in Leichtbauweise glänzt durch Wechselakkus und einen sehr niedrigen Preis. Besonders viel Komfort und Sicherheit strahlt der Prototyp hingegen nicht aus. Die Adaptive City Mobility GmbH tüftelt seit rund 10 Jahren an einem elektrischen Stadtmobil. Das Münchner Unternehmen gab nun einen Ausblick auf die Serienversion des "City One". Das Leichtelektromobil entspricht der EG-Fahrzeugklasse L7e, andere prominente Vertreter sind der Microlino oder der Renault Twizy. Auffällig ist das Akkuwechselsystem: Neben einem festen Lithium-Ionen-Modul (240 ...

