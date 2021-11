Durch die UN-Klimakonferenz rückt das Thema Wasserstoff endlich mal wieder in den Fokus. Wie gigantisch die Perspektive unter anderem für den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ist, zeigt das Beispiel der EU. Denn Europa plant bis 2030 den Ausbau seiner Elektrolysekapazitäten auf 40 Gigawatt für "grünen Wasserstoff". Dabei dürfte Nel eine entscheidende Rolle spielen…

Momentan kann Nel Norwegen pro Jahr Elektrolyseure produzieren mit einer Gesamtleistung von 40 Megawatt. Also ein Promille (!) der von der EU geforderten Leistung. Nel wird allerdings noch in diesem Jahr die neue Produktionsstätte in Herøya einweihen, mit der Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 500 Megawatt ...

