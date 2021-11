Die Lufthansa scheint endgültig in die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. So konnte die Airline zuletzt eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchführen, um damit einen Großteil der Staatshilfen zurückzuzahlen und vermeldete nun auch tolle Ergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Der Umsatz steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent auf rund 5,2 Milliarden Euro. Die Aktie geht entsprechend durch die Decke!

Das Plus im November beträgt bisher fast 21 Prozent! In nur fünf Tagen hat die Airline also ein Fünftel aufgesattelt. Es ging von 5,71 Euro Ende Oktober in nur einer Woche auf 6,90 Euro nach oben. So viel kostete die Aktie zuletzt Anfang August. Nach diesem Steilflug ist jetzt ...

