Schon die fünfte Woche in Folge steigt der S&P500, dieses Mal um 2.00%. Und wieder wird ein neues Allzeithoch erreicht. Aber auch in meinen Depots geht es aufwärts. Insgesamt 10.507,52 EUR Gewinn konnten in der vergangen Woche erreicht werden. Ordentlicher Gewinn von 10.507,52 Euro im Depot Die Marktampel steht weiter auf grün. Meine Skepsis wächst aber weiter. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ...

