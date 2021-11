* Nur noch eine Frage der Zeit* Der Aktienblase geht jetzt bald die Luft aus* Gold und Zinsen steigen oft gemeinsam* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Zu viele Steuerfachkräfte falsch eingesetzt

Liebe Leser,



trotz der drastisch gestiegenen Staatsausgaben - natürlich auf Pump - betrug das US-Wirtschaftswachstum gemessen am BIP im 3. Quartal 2021 nur 2%. Die im Vorfeld befragten Volkswirte hatten noch mit 2,6% gerechnet, nachdem sie vor einigen Monaten sogar ein Plus von 6% für dieses Quartal prognostiziert hatten.



Die deutliche konjunkturelle Abschwächung, die sich in unseren Analysen abgezeichnet hatte, ist also eingetreten. Die Aktienmärkte zeigten sich von dieser realwirtschaftlichen Verschlechterung jedoch unbeeindruckt. Die Abkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft hält also immer noch an.

Den vollständigen Artikel lesen ...