Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex erzielte in der letzten Woche mehrere neue Rekordhochs in Folge. Er stieg in EUR um + 2,6%. Der Stoxx 600 legte in EUR um +1,7% zu. Der S&P 500 notierte in EUR um +3,0% höher, der Nikkei 225 stieg um in EUR +4,3%. Die Underperformance des globalen Schwellenländerindex dauerte an. Er stieg im Wochenverlauf in EUR nur um +0,5%. Die Berichtssaison läuft nicht nur in den USA sehr gut, sondern auch in Europa. 67% der europäische Firmen haben Ergebnisse berichtet, die höher ausgefallen sind als vom Konsensus erwartet worden war. Der Anteil positiver Gewinnüberraschungen lag deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Aus den bisher berichteten Ergebnissen und aus den Prognosen ...

