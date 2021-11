Millionär zu werden ist etwas ganz Besonderes? Ja, in Teilen schon. Wenn man als Sparer, erfolgreicher Berufstätiger oder Investor diesen Meilenstein erreicht hat, darf man sich zumindest so bezeichnen. Vielleicht ist das etwas, worauf so mancher Wert legt. Aber lass uns heute auf zwei Aspekte blicken. Sie zeigen, dass Millionär zu werden eigentlich gar nicht so besonders ist. Es gibt jedenfalls schon jetzt eine Vielzahl von Menschen hierzulande, die sich so bezeichnen können. Zudem könnte dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...