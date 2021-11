Elon Musk, die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) und Twitter. Ich habe in den vergangenen Monaten des Öfteren mal in diese Richtung getitelt. Jetzt ist es ein weiteres Mal so weit. Wobei wir heute sagen können: Es geht glücklicherweise nicht um eine Kryptowährung. Wie auch immer: Der Visionär und reichste Mensch unseres Planeten hat jetzt jedenfalls den Kurznachrichtendienst genutzt, um möglicherweise eine Investitionsentscheidung zu treffen. Ist das sein Ansatz? Nein, natürlich nicht. Aber es scheint Elon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...