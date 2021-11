Nach Angaben von Statista wird der Markt zwischen 2021 und 2025 voraussichtlich um 10 % pro Jahr wachsen. COVID-19 hat hier als Katalysator gewirkt, aber die Entwicklung steht wohl erst am Anfang. So sah Just Eat Takeaway (WKN: A2ASAC) beim jüngsten Kapitalmarkttag noch erhebliches Potenzial, um den Umsatz zu versechsfachen. Dazu müsste der Anteil der aktiven Kunden in der adressierbaren Bevölkerung auf 50 % steigen. Derzeit erreicht das Unternehmen dies nur im Ansatz in seinen stärksten Märkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...