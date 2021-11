Für den 10. November ist das lang erwartete IPO von Rivian an der Nasdaq geplant. Kaum ein anderes E-Mobility-Start-up hat so viel Wagniskapital eingesammelt wie die Amerikaner. Anders als andere E-Autobauer wie beispielsweise Tesla setzt Rivian nicht auf den Massenmarkt, sondern auf große, hochpreisige Fahrzeuge.Am Freitag gab das Unternehmen bekannt, die Preisspanne für das IPO von bislang 57 bis 62 Dollar auf 72 bis 74 Dollar pro Aktie anzuheben. In der Mitte käme der Börsengang auf ein Emissionsvolumen ...

