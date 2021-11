Der Batteriehersteller Varta war am Freitag wohl in aller (Börsianer-)munde. Denn der Kurs ist um rund 15 Prozent eingebrochen und rutschte zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Mitte Mai! So kostete die Aktie am Vormittag deutlich weniger als 110 Euro. Dabei wurde die Aktie so massiv abverkauft, weil der Vorstand eine Umsatzwarnung aussprach. Die endgültige Veröffentlichung der Geschäftszahlen steht am 11. November an.

Doch schon jetzt ist klar, dass Varta die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen kann. Beim Umsatz liege man rund 7,5 Prozent unter der Konsensschätzung für die ersten neun Monaten und beim Gewinn 6,8 Prozent. Auch auf Jahressicht wird Varta seine Umsatzziele nicht erreichen. ...

