Attacke auf VW-Chef Diess von Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Er rede zu viel vom Elektroauto und Rivalen. "Was kommt als Nächstes? Empfehlen Sie vielleicht direkt den Kauf eines Teslas?", so die Attacke. Im Redeprotokoll hat Diess tatsächlich das Wort "Tesla" erneut 13-mal benutzt.Wie im AKTIONÄR Hot Stock Report am Freitag geschrieben, berichtet uns gerade ein Volkswagen-Insider: "Es herrscht Alarmstimmung, weil Diess über die Medien 30.000 Mitarbeiter infrage gestellt hat." Er werde als Einzelkämpfer ...

