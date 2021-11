Meta-Tochter Whatsapp arbeitet an der Einführung einer Community-Funktion, die es erlauben würde, Gruppen-Chats zu größeren Gemeinschaftsplattformen aufzublasen. Damit sind Telegram und Discord stark geworden. Vor drei Wochen hatten die XDA-Developer über eine Code-Analyse erstmals Hinweise darauf publiziert, dass Whatsapp an einer Funktion namens "Communities" arbeiten könnte. Nun hat das WhatsApp-fokussierte Blog WABetaInfo in den Beta-Versionen für Android und iOS weitere Indizien gefunden, die darauf hindeuten, dass Whatsapp alsbald tatsächlich mit einer Funktion aufwarten könnte, die an Telegram ...

