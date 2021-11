Mainz (ots) -



Es ist nachvollziehbar, dass viele Veranstalter und Gastronomen die 2G-Regel anwenden und nur für Geimpfte und Genesene öffnen. Weil sie sonst dichtmachen könnten. Ebenso ist es verständlich, dass sich viele Teilnehmer so sicherer fühlen. Aber 2G ist keine medizinische, sondern eine politische Entscheidung, die nicht alternativlos ist: Außer Deutschland und Österreich kennen die allermeisten Länder in Europa kein 2G. Woanders gilt - sofern es noch Maßnahmen gibt - meist 3G, das aber deutlich konsequenter umgesetzt und kontrolliert wird als in Deutschland. Auch und vor allem am Arbeitsplatz. Das wäre auch hierzulande der bessere Weg. Bei den hohen Infektionszahlen schafft 2G oft nur eine Scheinsicherheit: Geimpfte erkranken zwar deutlich seltener schwer - aber auch sie können sich anstecken und das Virus weitertragen. Noch dazu bei 2G-Veranstaltungen, die über Stunden drinnen ohne Abstand und ohne Masken stattfinden. Es wäre deshalb viel besser, auch Geimpfte würden wieder häufig getestet, und zwar kostenlos. Und je nach Anlass ist sogar 1G - nur getestet - angebracht. 2G schließt einen Teil der Bevölkerung aus, trifft aber nicht immer die richtigen: Am dringendsten ist es, die Impflücken bei den Alten und sozial Schwachen zu schließen - die wird man mit 2G in Clubs, Restaurants und Theatern kaum zur Impfung motivieren. Stattdessen erhöht es die Polarisierung in der Gesellschaft. Gemeint sind nicht radikale Impfgegner, die eh nicht zu erreichen sind; sondern 2G spaltet auch die "normale" Bevölkerung, wie zahlreiche Diskussionen dazu zeigen. Wer all dies außer Acht lässt, überschätzt die Wirkung und unterschätzt die Gefahren von 2G.



