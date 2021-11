Die Österreichische Post hat in Graz ihr Ziel einer rein elektrischen Flotte erreicht. Seit Oktober werden in der steirischen Landeshauptstadt alle Briefe, Pakete, Printmedien und die gesamte Werbepost emissionsfrei zugestellt. Dafür hat die Post mehr als 200 E-Fahrzeuge in den Dienst genommen. Die Zustellung erfolgt über eine Basis am Grazer Hauptbahnhof sowie eine direkt am Logistikzentrum Steiermark ...

