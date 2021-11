Elektroauto-Startup will 135 Millionen Aktien zu einem höheren Preis ausgeben. Am Ende könnte Rivian trotz fehlenden Umsatzes mehr Wert sein als BMW oder Stellantis mit 14 Automarken. Für den bevorstehenden Börsengang hat das Elektroauto-Startup eine Wertberichtigung abgegeben. Dem Dokument zufolge will Rivian 135 Millionen Aktien zum Betrag von 72 bis 74 US-Dollar pro Stück ausgeben. Zuvor waren Preise zwischen 57 bis 62 US-Dollar genannt worden. Sollten die Konsortialbanken ihre Option für 20,25 Millionen zusätzlicher Aktien ausüben, wäre Rivian dann 65 Milliarden US-Dollar...

