Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power ist derzeit wieder in aller Munde. Denn beim Comeback der Wasserstoffaktien gehen die Amerikaner (mal wieder) voran. Wie schnell es dabei gehen kann, zeigt der Kursverlauf der vergangenen Woche. Schließlich schoss die Aktie am Montag fast zehn Prozent nach oben. Darauf folgte zwar eine echte Achterbahnfahrt mit absteigender Tendenz, doch die Historie zeigt, zu was Plug Power in der Lage ist…

So hat Plug Power in seiner Geschichte bereits zwei Mal Rallyes von mehr als 1.000 Prozent hingelegt. Im zweiten Quartal 2013 beispielsweise kostete die Aktie quasi durchgehend zwischen 0,16 und 0,20 US-Dollar. Bis zum Frühjahr 2014 ging es dann auf 11,41 US-Dollar. Eine unglaubliche ...

