Freiburg (ots) -Kostenlose Corona-Tests wären ohne große Vorbereitung wieder einzuführen - und diesmal sollten sie flächendeckend eingesetzt werden. (...) . Eine noch größere Verbreitung des Virus unter Ungeimpften muss auf jeden Fall verhindert werden, sonst sind die Intensivstationen bald nicht mehr aufnahmefähig. Die Ausgabe kostenloser Antigen-Schnelltests sollte vielmehr auf die Geimpften zielen. Auch sie können sich mit dem Virus infizieren und es weitergeben - wenn auch in geringerem Umfang als Ungeimpfte. Und die Zahl der Geimpften wächst, die dann auch erkranken. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat es nun auf die Formel gebracht: Wenn man Sicherheit wolle, helfe nur 1G - alle sollten getestet sein. Die Schulen könnten Vorbild sein. Auch alle Betriebe zum Beispiel könnten, so wie es US-Präsident Biden einführen will, regelmäßig testen. Billiger als die Ausfälle von Arbeitnehmern und die Behandlung von Erkrankten wären diese Gratistests allemal.http://mehr.bz/bof8626Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5066503