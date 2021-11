München (ots) -Die Bayern trotzen der Dauerbelastung und siegen mit 93:80 gegen Oldenburg. "Wir haben ein sehr solides Spiel gezeigt", freute sich Trainer Andrea Trinchieri. Obwohl das Spiel schon früh entschieden war, durften die jungen Spieler erst sehr spät ran. "Bevor ich jemanden auf den Court lasse, muss er mir vorher im Training etwas zeigen", erklärte Trinchieri. Oldenburg bleibt Vorletzter, Phil Pressey erklärt dennoch: "Wir haben viel Selbstvertrauen." Der bisherige Tabellenführer Göttingen unterliegt bei den Hamburg Towers mit 83:46. Auch ALBA feierte einen deutlichen 92:72 Sieg gegen den MBC, weil Spieler wie Marcus Eriksson wieder zurückkehren und 19 Punkte erzielen.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Wochenendes - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Mittwoch geht es für Hamburg und Ulm im Eurocup weiter (ab 17.50 Uhr live). ALBA Berlin empfängt am Donnerstag den amtierenden EuroLeague-Champion Anadolu Efes Istanbul - ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport.FC Bayern München - EWE Baskets Oldenburg 93:80Der FC Bayern lässt Oldenburg keinerlei Chance und gewinnt hochverdient, trotz kurzer Schwächephase. Head Coach Andrea Trinchieri: "Ich habe mein Team gestern beobachtet und sie sind gut zurückgekommen. Wir haben ein sehr solides Spiel gezeigt und deswegen freue ich mich sehr für meine Spieler."Seine jungen Spieler brachte er erst am Ende des Spiels. MagentaSport-Moderator Jan Lüdeke fragte ihn, ob diese Spieler dem Team in solchen Spielen nicht genug helfen würden: "Das ist eine gute Frage. Ich glaube, damit ich jemanden auf den Court lasse, muss er mir vorher im Training etwas zeigen... Wir bauen uns etwas auf und wenn es eine Chance gibt und die Jungs sie sich auch verdienen, denn das ist der Punkt, dann werden die auch häufiger spielen."Andreas Obst: "Wir haben im 3. Viertel ein bisschen nachgelassen und da ist Oldenburg etwas heiß geworden. Aber wir haben die ganze Partie eine solide Leistung gezeigt."Am Freitag geht es in der EuroLeague gegen Monaco (ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport), das möglicherweise wichtigste Spiel der Saison für die Bayern: "Auf jeden Fall. Es ist wichtig für uns, da nochmal mit einem Sieg zurückzukommen. Nachdem wir diese Woche gegen Real verloren haben, ist das mental wichtig."Für die Oldenburger wird es immer düsterer. Mit nur einem Sieg aus 7 Spielen steckt das Team mittendrin im Tabellenkeller: Vorletzter. Phil Pressey sagte dennoch: "Wir haben viel Selbstvertrauen. Wir spielen einfach nicht unseren besten Basketball. Wir trainieren jeden Tag hart und der Coach pusht uns jeden Tag. Leider können wir trotzdem nicht gewinnen momentan. Wenn wir weiter hart spielen, dann dreht sich der Spieß früher oder später um. Wir haben viel Selbstbewusstsein und jeder glaubt an den anderen. Wir müssen positiv bleiben und immer weiter machen. Manchmal läuft es eben nicht... Wir geben jeden Tag unser Bestes."ALBA Berlin - SYNTAINICS MBC 92:72ALBA Berlin konnte gegen MBC wieder einige Rückkehrer zurückgreifen, bezwang den MBC deutlich mit 20 Punkten. Dass Marcus Eriksson nach seiner längeren Verletzung wieder so schnell zu seiner Form fand (diesmal mit 19 Punkten), wunderte ihn selbst nicht: "Ich habe während der Reha sehr hart gearbeitet. Ich will einfach nur versuchen, dem Team zu helfen. Natürlich fühle ich meine Atmung und bin ein bisschen schneller müde, aber mit mehr Spielen wird es besser."Weißenfels' Hendrik Wagner, der ein Eigengewächs von ALBA Berlin ist, gab sein Debüt und erzielte gleich auch seine ersten Punkte: "Es hätte natürlich besser laufen können, aber es ist auch ein gutes Gefühl ausgerechnet hier die ersten Punkte zu machen. Alle Freunde sind da. Ich hätte mich auch woanders über Punkte oder Spielzeit gefreut, aber hier ist es natürlich perfekt."Hamburg Towers - BG Göttingen 83:46Dickes Ausrufezeichen der Hamburg Towers! Mit einer Machtdemonstration stoßen die Hamburger Göttingen von der Tabellenspitze. Jaylon Brown, 22 Punkte, über den deutlichen Sieg: "Wir haben einen sehr guten Job gemacht in der Defense und die bei 46 Punkten gehalten. Das ist wirklich gut. So wenige Punkte hatten die schon lange nicht mehr. Das war vielleicht die beste Defensivleistung seit langem. Aber wir können uns immer noch steigern."Göttingens Mathis Mönninghoff: "Das war natürlich schwer heute. Die Hamburger haben das gut gemacht und aggressiv verteidigt. Man hat gesehen, wir hatten Probleme, obwohl wir uns eigentlich gut vorbereitet hatten... Es war einfach kein gutes Spiel von uns heute. Ein bisschen schwer für mich, das jetzt in Worte zu fassen."Telekom Baskets Bonn - s.Oliver Würzburg 87:79Die Telekom Baskets Bonn holen den 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen und setzen sich im oberen Tabellenbereich fest. Trotz zwischenzeitlicher 18-Punkte-Führung machten es die Bonner am Ende noch mal spannend. Tyson Ward: "Wir haben uns sehr gut an unseren Gameplan gehalten... Würzburg ist ein gutes Team, die viele Läufe machen und gute Rebounders haben. In der BBL gibt es kein Team, bei dem man zwischendurch schlafen kann. Man muss jedes Spiel kämpfen."Würzburgs Felix Hoffmann über die Gründe der Niederlage: "Es hat heute an der 1. Halbzeit gelegen. Da haben wir den Ball zu oft weggeschmissen. Ich glaube, wir hatten 12 Turnover. Das hat uns unheimlich wehgetan. Da waren wir nicht wirklich ready."Löwen Braunschweig - ratiopharm Ulm 76:90Die Ulmer gewinnen in Braunschweig und springen in der Tabelle auf Platz 7. Ulms Thomas Klepeisz kehrte dabei zurück an seine alte Wirkungsstätte, das erste Mal mit Fans: "Es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Ich habe mich sehr gefreut, jetzt Leute wieder aus Braunschweig zu treffen. Die Fans, die mir sehr ans Herz gewachsen sind in den 4 Jahren. Im letzten Jahr war es irgendwie sehr bitter, hier vor leerer Halle zu spielen und niemanden zu sehen."Braunschweigs David Krämer haderte besonders mit dem Start der Partie: "Es hat alles im 1. Viertel angefangen. Wir waren einfach nicht stark genug. Die sind uns weggezogen und dann hat es super viel Energie gekostet, wieder zurückzukommen. Gegen Ulm kannst du dir sowas nicht erlauben."Gießen 46ers - HAKRO Merlins Crailsheim 70:104Die HAKRO Merlins Crailsheim überrennen Gießen und fahren einen ungefährdeten Auswärtssieg ein. Trainer Pete Strobl - Gießen ist Drittletzter - zeigte sich dementsprechend angefressen nach dem Spiel: "Wir müssen uns zuerst auf uns konzentrieren. Wir sind schuld, wir haben dieses Spiel verloren. Wir waren nicht hart genug. Wir haben nicht gut genug verteidigt. Wir haben nicht gut genug auf den Ball aufgepasst. Basketball LIVE bei MagentaSportMittwoch, 10.11.2021EurocupAb 17.50 Uhr: Panevezys - HAMBURG TOWERSAb 19.50 Uhr: Ljubljana - RATIOPHARM ULMDonnerstag, 11.11.2021EuroLeagueAb 17.45 Uhr: ZSKA Moskau - Maccabi Tel AvivAb 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - VilleurbanneAb 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - Anadolu Efes, Panathinaikos - UNICS KasanAb 20.45 Uhr: FC Barcelona - BaskoniaFreitag, 12.11.2021Ab 17.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - Olympiakos PiräusAb 18.30 Uhr: Fenerbahce - MailandAb 19.45 Uhr: AS Monaco - FC BAYERN MÜNCHENAb 20.30 Uhr: Real Madrid - Zalgiris KaunaseasyCredit BBLAb 20.15 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Brose Bamberg