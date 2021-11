Beim Mainzer Impfstoff-Hersteller BioNTech gab es in den vergangenen Tagen gleich mehrere Nackenschläge zu verdauen. Zunächst die Umsatzwarnung von Moderna, dann die tollen Test-Ergebnisse des neuen Corona-Medikaments von Pfizer schickten die Aktie auf Talfahrt. Am Mittwochabend notierte der Kurs noch bei 295 US-Dollar, ehe bis zum Handelsende am Freitag auf nur noch 216,64 US-Dollar nach unten ging.

Die Aktie ist damit auf den niedrigsten Stand seit Juli gefallen. Es ging immerhin fast 27 Prozent nach unten. An nur zwei Tagen! Nach einem solchen Rückschlag ist eigentlich eine technische Reaktion überfällig. Doch was könnte der Auslöser dafür sein? Da kommt es wie gerufen, dass BioNTech am Dienstag seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...