Aktuell wird im Rahmen des UN-Klimagipfels in Glasgow darüber debattiert, wie es im Kampf gegen den Klimawandel weitergehen und die Ziele des Pariser Klimaabkommens umgesetzt werden sollen. Eine Initiative von Jeff Bezos, der IKEA- sowie der Rockefeller-Stiftung setzt dabei auf gezielte Milliarden-Spenden.? UN-Klimagipfel in Glasgow gestartet? Rockefeller-, IKEA-Stiftung und Bezos Earth Fund treten Global Energy Alliance for People and Planet bei? Allianz soll Milliarden-Unterstützung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...