FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. November





MONTAG, DEN 08. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Q3-Umsatz (Call 10.30 h)

07:30 DEU: q.beyond, Q3-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q3-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: Coty, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 10/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: dena Energiewende-Kongress 2021

+ 09.00 Diskussion über die die "Klima-Roadmap" für die neue Bundesregierung. u.a. mit BASF-Chef Martin Brudermüller und Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft

09:50 EUR: Online-Konferenz "Der EU-Haushalt und NextGenerationEU: Feuerwerk oder Urknall?" mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Pk zum Weihnachtsgeschäft (online)

11:00 USA/DEU: Weltverband der Kreuzfahrtindustrie (CLIA) veröffentlicht Umweltbericht 2021

DEU: Fraktionssitzungen und Statements der Bundesparteien + Grünen-Fraktionssitzung (online)

+ 11.45 Statement Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt + 14.00 Statement Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der FDP, Marco Buschmann + 17.45 Statement SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich + 18.00 FDP-Fraktionssitzung

+ 18.00 SPD-Fraktionssitzung (online)



DEU: Online-Fachkongress Einkauf und Logistik



BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel



GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

DIENSTAG, DEN 09. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: About You, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, 9Monatszahlen

07:20 DEU: Medios, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (Pressecall 9.00 h, Analystencall 11.00 h) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

10:00 DEU: Decathlon, Online-Pk

13:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen (Call 14.00 h)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen

CHE: Alcon, Q3-Zahlen

CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

USA: Alcoa, Investor Day

USA: Broadcom, Software Investor Day 2021



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Notenbank, Zinsentschweid

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 10/21 08:45 FRA: Handelsbilanz 09/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 10/21

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21

11:00 EUR: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Start "Handelsblatt"-Autogipfel (digital) u.a. mit Porsche-Chef Oliver Blume, VW-Chef Herbert Diess, Daimler-Chef Ola Källenius und BMW-Chef Oliver Zipse (bis 11.11.21)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

10:00 DEU: Deutsche Umwelthilfe stellt aktuelle Abgasmessungen an Lkw im Realbetrieb vor

10:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal

11:00 DEU: Metzler Private Banking, Pressegespräch Investment-Strategie November 2021

12:00 DEU: Beginn "Automobilwoche"-Kongress "Re-Start in der Autobranche"

14:00 DEU: EZB-Fachkonferenz zur Bankenregulierung (online) mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

15:00 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell Konferenz von Fed, BoC, BoE, EZB

BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

MITTWOCH, DEN 10. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (Pressecall 8.30 h, Analystencall 14.00 h) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 8.30 h) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen (detailliert)07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen (Pressecall 8.30 h, Analystencall 10.30 h) 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen07:30 DEU: Medigene, Q3-Zahlen07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (Analystencall 9.30 h, Pk 11.00 h) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen07:30 DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen07:30 DEU: Synlab, Q3-Zahlen07:30 FRA: Alstom, Q3-Zahlen07:35 FRA: EdF, Q3-Zahlen07:45 DEU: Home24, Q3-Zahlen07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen08:00 DEU: OHB, 9Monatszahlen08:00 DEU: PNE, 9Monatszahlen08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen08:00 FRA: Engie, Q3-Zahlen08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert) (Analystencall 15.00 h) 10:00 AUT: Raiffeisen International, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Veganz Group, voraussichtlicher erster Handelstag DEU: Telefonica Deutschland, Investoren-/Analystentreffen DEU: Teamviewer AG, Capital Markets Day

DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen (detailliert)

AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

CHE: Barry Callebaut, Q3-Zahlen

DNK: Genmab, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

ITA: Banca Mediolanum, Q3-Zahlen

ITA: Mediaset, Q3-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/21

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 08/21 09:00 AUT: Industrieproduktion 09/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/21

11:30 DEU: Anleihe / Volumgen: 3 Mrd EUR / Laufzeit: 10 Jahre 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 10/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/21 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweiter Tag "Handelsblatt"-Autogipfel (digital)



09:00 DEU: Online-Vortrag ifo-Päsident Clemens Fuest: Lehren aus der Corona-Pandemie für die Wirtschaftspolitik

09:00 DEU: Bargeld-Symposium Deutsche Bundesbank (Präsenz und Livestream) u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (Video-Grußbotschaft), Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann, Ulrich Binnebößel (HDE), Arne Schönbohm (Präsident Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und Finanzstaatssekretär Werner Gatzer

09:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal, Leinfelden-Echterdingen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu 2,42 Milliarden-Strafe für Google, Luxemburg

DONNERSTAG, DEN 11. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (detailliert) (Pressecall 9.30 h, Analystencall 14.00 h) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/2107:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q3-Zahlen07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen07:00 DEU: SLM Solutions, Q3-Zahlen07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Windeln.de, Q3-Zahlen07:00 DEU: Bauer, Q3-Zahlen07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 14.00h) 07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen07:30 DEU: GFT Technologies, 9Monatszahlen07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen07:30 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen07:30 DEU: Evotec, 9Monatszahlen (detailliert)07:30 DEU: Edag Engineering, Q3-Zahlen07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen07:30 DEU: Aurelius, 9Monatszahlen07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen07:30 DEU: Va-Q-Tec, 9Monatszahlen07:30 NLD: Aegon, Q3-Zahlen08:00 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)08:00 DEU: Rhön Klinikum, Q3-Zahlen08:00 DEU: Global Fashion Group, Q3-Zahlen08:00 DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlenx10:30 DEU: dm, Jahres-Pk, Karlsruhe13:55 NLD: NXP Semiconductors, Investor Day14:00 DEU: Daimler Truck Kapitalmarkttag 202117:40 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen18:30 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

DEU: Verbio, Q3-Zahlen

DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

DEU: Vitesco Technologies, Q3-Zahlen

DEU: Leifheit, 9Monatszahlen (detailliert)

CHE: Zurich Insurance Group, 9Monatsumsatz

GBR: Zeal Network, Q3-Zahlen

GBR: Aviva, Q3-Umsatz

GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/21

08:00 GBR: BIP Q3/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Handelsbilanz 09/21

12:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss "Handelsblatt"-Autogipfel (digital) u.a. mit Porsche-Chef Oliver Blume, VW-Chef Herbert Diess, Daimler-Chef Ola Källenius und BMW-Chef Oliver Zipse

DEU: Deutsches Wirtschaftsforum der Verlagsgruppe "Zeit", Frankfurt/M.

09:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen VW, Karlsruhe

09:15 DEU: ifo Branchen-Dialog: Herausforderungen der Energie- und Klimapolitik, München

14:00 DEU: Erneuter Beginn Strafprozess wegen Bildung eines Buskartells, Augsburg

15:00 DEU: Pk Steuerschätzung mit Geschäftsführenden Bundesfinanzminister, Olaf Scholz (SPD)

BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel



GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu erstattungsfähigen Rechtsanwaltskosten für Abmahnung bei Filesharing

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Schutz von Rentenansprüchen bei Privatinsolvenz

FREITAG, DEN 12. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert)

07:40 DEU: Aumann, 9Monatszahlen

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 13.00 h) 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, 9Monatszahlen 12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen (detailliert)

DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

DEU: MBB, 9Monatszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen 08/21 und Trendindikator 10/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 10/21 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q3/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Island, Niederlande,

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal

EUR: Moody's Ratingergebnis Lettland



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet Nachbarschaftsstreit aus Nordrhein-Westfalen um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze, Karlsruhe

09:00 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister zum EU-Haushalt 2022

GBR: Geplanter Abschluss Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

MONTAG, DEN 15. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:40 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen (Call 8.00 h)

07:30 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Vantage Towers, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: RWE, Kapitalmarkttag (Pk 15.00 h)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Ahold Delhaize, Investor Day

USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 1/21

00:50 JPN: BIP Q3/21 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/21

05:30 JPN: Industrieproduktion 09/21 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 09/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/21

14:30 USA: Empire State Index 11/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnungskonferenz "Euro Finance Week", (bis 19.11.21) Frankfurt Mit Vertretern von Banken sowie Politik und Wissenschaft, u.a.: Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Vizechefin Bettina Orlopp, DZ-Bank-Co-Chef Cornelius Riese, dem Wirtschaftsweisen Volker Wieland und Bafin-Chef Mark Branson

14:00 DEU: Online-Konferenz der Agentur für Erneuerbare Energien "Auf dem Weg zur klimaneutralen Industrie: Wohin führt der CO2-Preis?"

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 16. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Zooplus, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pharma SGP, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

10:00 DEU: VCI Pk zur Branchenkonjunktur Q3/21

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

14:00 SWE: Autoliv, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Strabag, Q3-Umsatz

AUT: Mayr-Melnhof, Q3-Zahlen

DEU: Krones, Kapitalmarkttag

DEU: DekaBank, 9Monatszahlen

GBR: Centrica, Capital Markets Day

USA: Qualcomm, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 09/21

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/21

08:00 GBR: Arbeitelosenzahlen 10/21

08:00 ROU: BIP Q3/21 (vorab)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

09:00 HUN: BIP Q3/21 (vorläufig)

09:30 NLD: Konsumausgaben 09/21

09:30 NLD: BIP Q3/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/21

15:15 USA: Industrieproduktion 10/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/21

16:00 USA: NAHB-Index 11/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der neuen Messe "European Rotors" für Helikopter und Drohnen, Köln

09:00 DEU: Online-Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates zum Thema "Chinas Wirtschaft aktuell" u.a. mit dem Präsidenten der Europäischen Handelskammer in China sowie Geschäftsführer und Generalbevollmächtigter der BASF China, Jörg Wuttke (als Webex-Videokonferenz), Stuttgart

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen - Verstoßen die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht?, Luxemburg

10:00 DEU: Deutscher Arbeitgebertag, Berlin

+ Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + Nach der Eröffnung durch Arbeitgeberpräsident Dulger Reden von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz + 13.20 Uhr Dialog mit Grünen-Chefin Baerbock, CDU-Chef Laschet, FDP-Chef Lindner und CSU-Chef Söder

13:00 DEU: Pk ZVEI: "Marktentwicklung der Komponentenindustrie", München

MITTWOCH, DEN 17. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen08:00 DEU: Sixt Leasing, 9Monatszahlen14:00 NLD: Randstad, Capital Markets Day22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen22:15 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day

DEU: Talanx, Capital Markets Day

DEU: Hapag-Lloyd, Capital Markets Day

DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen

GBR: Sage Group, Jahreszahlen

GBR: British Land, Halbjahreszahlen

GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

USA: Target, Q3-Zahlen

USA: Sonos, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 09/21

08:00 GBR: Verbrauchepreise 10/21

08:00 GBR: Erzeuigerpreise 10/21

11:00 EUR: Verbrauchepreise 10/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

12:00 DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit zwischen Bübchen und Beiersdorf um das Verpackungsdesign der Pflegeserie Nivea Baby, Düsseldorf

14:00 DEU: Industrie-Experten diskutieren Wege in die Klimaneutralität von temperaturkontrollierten Lieferketten (online) u.a. mit Stefan Langer (Merck), Frederic van de Ven (Air France KLM Martinair Cargo), Dorothee Becher (DB Schenker)

DONNERSTAG, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q3-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: MTU Aero Engines, Investoren- und Analystentag

CHE: Holcim, Capital Markets Day

CHE: Zurich Insurance Group, Investor Day

CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

ESP: BBVA, Investor Day

USA: Macy's, Q3-Zahlen

USA: Coty, Investor Day

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 10/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 11/21

16:00 USA: Frühindikator 10/21



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf ein Vermieter seine Mieter dauerhaft an einen bereitgestellten Kabelanschluss binden?, Karlsruhe

09:00 DEU: 10. Sparkassentag Hessen-Thüringen unter dem Motto: "Alle reden vom Wetter - wir auch", Offenbach/M.

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Rechtmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung, Luxemburg

FREITAG, DEN 19. NOVEMBERTERMINE UNTERNEHMEN07:15 DEU: Gesco, 9Monatszahlen08:00 GBR: Kingfisher, Q3-UmsatzTERMINE KONJUNKTURDEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/2100:30 JPN: Verbraucherpreise 10/2107:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/2108:00 DEU: Erzeugerpreise 10/2110:00 EUR: Leistungsbilanz 09/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Malta

EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: "Frankfurt European Banking Congress" mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Jens Weidmann

DEU: Vierte Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken, Frankfurt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi